Rząd PiS szczodry dla urzędników. Kolejne podwyżki w budżetówce

Średnio 5158 zł - tyle zarabiają w Polsce urzędnicy. W zeszłym roku ich pensje wzrosły o ok. 6 proc. - przeciętnie dostali 300 zł podwyżki - podaje "Super Express". Gazeta zastanawia się, dlaczego rząd zapowiada kolejny wzrost płac w budżetówce, a jednocześnie nie chce się zgodzić na podwyższenie płacy minimalnej do poziomu postulowanego przez związki zawodowe.

W 2017 roku urzędnicze pensje kosztowały nas 31,38 mld złotych, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło nieco ponad 5 tys. zł - szacuje gazeta, powołując się na sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu państwa. Podkreśla, że to nie wcale nie koniec. - Ekipa Mateusz Morawieckiego zapowiada następny wzrost płac w budżetówce - czytamy.

"SE" tymczasem zastanawia się, dlaczego rząd nie chce się zgodzić na podwyższenie płacy minimalnej do wysokości postulowanej przez związkowców. Rząd ustanowił płacę minimalną na poziomie 2220 zł."Solidarność" chce, by było to 2278,5 zł. A OPZZ żada 2383 zł.