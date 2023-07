Uwaga turyści. Hotele w Egipcie mają poważny problem

W oświadczeniu wydanym wczoraj wieczorem EEHC, poinformowało o problemach z prądem w Egipcie. Prąd może zostać wyłączony tylko w ciągu 20 minut - licząc od dziesiątej minuty przed każdą pełną godziną do dziesiątej minuty po każdej pełnej godzinie, czyli np. od godz. 7.50 do 8.10, czy od godz. 20.50 do godz. 21.10.