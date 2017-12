Salmonella w mleku dla dzieci. Sprawę bada francuska prokuratura

Firma Lactalis, jeden z największych podmiotów na rynku mleczarskim, wycofała ze sprzedaży kilkaset partii mleka dla dzieci po tym, jak odkryto, że niektóre opakowania zostały zainfekowane salmonellą. Chodzi o produkty, które wyjechały z fabryki w Craon na zachodzie Francji. Sprawę bada tamtejsza prokuratura.

Lactalis wycofało niektóre partie mleka w proszku dla dzieci już 2 grudnia. Służby sanitarne odnotowały jednak 26 przypadków zachorowań wywołanych bakteriami salmonelli, co skłoniło francuski rząd do wywarcia większej presji na producenta. Zakazano eksportu tych produktów m.in. do Wielkiej Brytanii, Grecji, Rumunii, Peru, Chin, Algierii, Maroka i Gruzji.