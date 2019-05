Samowola kolorystyczna na Starym Mieście w Szczecinie. Konserwator przekonuje, że nie wyraził zgody

Przed kilkoma dniami oczom szczecinan ukazała się nowa fasada szkoły na Starym Mieście. Od razu pojawiły się pytania – czy miejski konserwator zabytków wiedział o wyborze koloru? Rzecz w tym, że kanarkowy bardzo wyraźnie odcina się od pozostałych zabytkowych budynków.

- Biorąc pod uwagę lokalizację budynku i bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowych zabudowań, a w szczególności Zamku Książąt Pomorskich, kolor elewacji szkoły jest skandalicznym naruszeniem estetyki tej części miasta. Przypomina to sytuację z remontem kamienicy przy pl. Kościuszki, gdzie inwestor pomalował w podobnych jaskrawych kolorach parterową, usługową część budynku – napisał w interpelacji radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.

- Kolory były uzgodnione z projektantem oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków. To ciepły i słoneczny kolor pasujący do ceglanych okolic. Nie jest to barwa dominująca na całej elewacji, a remont nie został jeszcze zakończony – mówi dyrektor.