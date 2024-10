Sanatorium bez kolejek i za darmo. Potrzebny jest jeden wniosek

Zakład może skierować pracownika na 24-dniowy turnus. ZUS pokrywa wtedy całkowite koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Pacjent dostaje również L4, co oznacza, że nie musi występować o urlop wypoczynkowy do pracodawcy. Co ważne, znacznemu skróceniu ulega także czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Do uzdrowiska można trafić już w ciągu kilkunastu tygodni od momentu wystawienia skierowania przez ZUS.