Santander, PKO BP, mBank i reszta. Płatność kartą i logowanie do bankowości elektronicznej po nowemu. Od soboty duże zmiany

Ma być bezpieczniej. Płacenie zbliżeniowe kartą, logowanie do konta internetowego - wszystko to stwarza zagrożenia, z którymi ma walczyć nowa unijna dyrektywa. Polskie banki, takie jak Santander, PKO BP, mBank czy Pekao muszą ją wprowadzić w życie do 14 września.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Santander, PKO BP, mBank czy Pekao wprowadzają zmiany (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

To właśnie dlatego od najbliższej soboty czekają nas spore zmiany. Wprowadzić je muszą wszystkie banki, więc odczuje to każdy. Jakie to zmiany?

Podczas logowania do bankowości internetowej, oprócz dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła pojawią się dodatkowe zabezpieczenia, na przykład dodatkowy kod w wiadomości SMS. Wpiszesz i dopiero wejdziesz na konto.

Część banków skorzysta z okazji i wprowadzi zupełnie nowy wygląd strony logowania i nowy sposób wchodzenia do internetowego konta - warto więc już zawczasu zainteresować się tym, co planuje nasz bank, by nie dać się zaskoczyć. Co istotne, banki mają wiele pomysłów na to, jak podwójna weryfikacja tożsamości ma wyglądać.

Obejrzyj też: Zbigniew Jagiełło dla money.pl: Banki, które sobie nie radzą, muszą odejść z rynku

Dla przykładu mBank, Millennium, Pekao, Euro Bank oraz PKO BP dopuszczają użycie kodu jednorazowego - przyjdzie w wiadomości SMS. Podobne mechanizmy chce wprowadzić Bank Pocztowy oraz Santander Bank Polska (w przypadku tego banku możliwy będzie jeszcze wybór tokenu).

Hasła SMS będzie wysyłał również bank ING - chociaż nie będzie to wymóg dotyczący każdego logowania, system będzie analizował aktywność na koncie i sam wybierze odpowiedni moment.

W przypadku niektórych banków do wyboru będzie również autoryzacja za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. W ten sposób logowanie będzie możliwe np. w Pekao, PKO BP, mBanku oraz Alior Banku.

Logowanie do konta internetowego to niejedyna zmiana. Częściej też będziemy proszeni o kod PIN przy zbliżeniowych płatnościach kartą.

Będzie to uzależnione albo od liczby transakcji, albo od ich wartości.

Przykładowo przy metodzie liczbowej co piąta transakcja będzie np. wymagała podania kodu PIN. Banki mogą jednak zdecydować, że PIN trzeba będzie podać po przekroczeniu pewnej sumy płatności. Zgodnie z przepisami górny próg może być ustawiony na poziomie 150 euro, czyli w przeliczeniu 650 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl