Santander w pełni działa. Dobra wiadomość dla klientów

To dobra informacja dla klientów jednego z największych banków w Polsce. Santander po dwóch dniach przywrócił dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Przez blisko 48 godzin klienci banku nie mogli wysyłać w ten sposób przelewów i wykonywać innych transakcji. Działały jedynie karty płatnicze i bankomaty.

Kolejna w ostatnich tygodniach przerwa techniczna w banku wywołała oburzenie wśród klientów. Swoim niezadowoleniem ochoczo dzielą się w mediach społecznościowych. Profil banku jest zalany nieprzychylnymi komentarzami. "Super od przejęcia przez Santander non stop jakieś problemy, konserwace. Co tydzień jakaś akcja” - pisze na Facebooku banku Daniel. "Nie ma to jak na dwa dni odciąć klientów od aplikacji. Tym bardziej że większość 10. ma wypłaty” - dorzuca Paweł.

Skąd to całe zamieszanie? Jak wyjaśnia bank w komunikacie „już wkrótce dołączy do nas część klientów Deutsche Bank Polska. Proces połączenia wymaga aktualizacji systemów, dlatego w dniach od 10.11.2018 r. od godziny 0.00 do 11.11.2018 r. do godz. 20.00 nie będzie można korzystać z bankowości internetowej i mobilnej”. W tej chwili klienci nie zgłaszają uwag do funkcjonowania systemu.