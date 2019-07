Saryusz-Wolski pozował z "królem wpadek". Przy okazji sam kilka zaliczył

Wpadki zdarzają się każdemu. Każdemu można też doradzić, by nie zakładał koszuli z krótkim rękawem - mówi o stroju Jacka Saryusza-Wolskiego ekspert etykiety biznesowej.

Niestety, ale nie. Łukasz Walewski wyjaśnia, że noszenie koszuli z krótkimi rękawami jest uznawane za brak podstawowej ogłady. Można to porównać do założenia krótkich spodenek w sytuacji oficjalnej.

- Można przypomnieć szczyt NATO, w czasie którego Berlusconi wysiadł z samochodu, który zatrzymał się przy czerwonym dywanie, z telefonem komórkowym przy uchu. Gestem dał do zrozumienia pragnącej go powitać Angeli Merkel, że jest zajęty rozmową – i jak gdyby nigdy nic, odszedł na bok, by kontynuować rozmowę. Wniosek z tego taki, że wpadki zdarzają się każdemu. Każdemu można też doradzić, by nie zakładał koszuli z krótkim rękawem – puentuje ekspert.