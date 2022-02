Scandit: runda inwestycyjna pod przewodnictwem Warburg Pincus przyniosła 150 mln USD na ekspansję i rozwój zespołów, w tym w Polsce

Firma działa w Polsce od 2017 roku, kiedy to otworzyła swoje biuro w Warszawie. Obecnie zatrudnia ok. 30 osób. W gronie jej klientów znajduje się m.in. LPP – jedna z największych polskich firm odzieżowych – właściciel takich marek jak Cropp, Mohito, Reserved. W ramach inwestycji w całej Europie, także w Polsce, Scandit planuje m.in. zwiększyć zatrudnienie w zespole inżynierów o ponad 65% w 2022 roku, a biuro w Warszawie odegra znaczącą rolę w tym wzroście – zatrudniona do niego zostanie około jedna trzecia pracowników. Jednym z obszarów, w których firma zainwestuje nowe środki, będzie dział inżynieryjny (IT) i badawczo-rozwojowy.