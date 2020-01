Segregacja odpadów. Znalazłeś taką naklejkę na swoim kontenerze? Możesz sporo zapłacić

"Uwaga: nie odebrano z powodu zmieszania różnych frakcji odpadów" - jeżeli naklejka z taką informacją pojawi się na naszym kontenerze, to oznacza, że źle posegregowaliśmy śmieci. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, to warszawskie urzędy nałożą karę na mieszkańców.

Naklejka będzie informacją dla mieszkańców, ale także ostrzeżeniem, że dochodzi do niewłaściwej segregacji śmieci. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy przykładowo w kontenerze na papier pojawią się odpady biologiczne.

Każdy operator nie odbierze w takim wypadku odpadów. Naklei też tę naklejkę, a o całej sytuacji poinformuje władze gminy. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, to gmina rozpocznie postępowanie wyjaśniające i zwiększy opłaty za wywóz odpadów mieszkańcom, którzy nie chcą się podporządkować zasadom segregacji.

A co się stanie z feralnymi odpadami niewłaściwie posegregowanymi? Zostaną one odebrane innego dnia - jak informuje urząd warszawskiej dzielnicy Włochy, operator odbierze je w tym samym dniu, co śmieci spod frakcji zmieszanych.