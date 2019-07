Sejm. 1,5 mln zł poszło na zapomogi dla byłych posłów

Byli parlamentarzyści mogą wnioskować o 2,2 tys. zł bezzwrotnej zapomogi. Dotyczy to głównie emerytów i osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński od początku roku przyznał już 65 takich zapomóg.

Od początku tej kadencji Sejmu na zapomogi dla byłych posłów państwo wydało 1,5 mln zł. Byli posłowie co roku mogą składać wniosek do marszałka Sejmu o 2,2 tys. zł bezzwrotnej zapomogi. W głównej mierze dotyczy to emerytów i tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.