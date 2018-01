Seniorzy na celowniku oszustów. Co 10 starsza osoba była ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy

Spośród 6,4 mln osób w wieku 65 lat i powyżej, aż 10 proc. przyznało, że padło ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. Na skutek nieuczciwych praktyk przestępczych nie tylko seniorzy tracą oszczędności lub zmagają się z wyjaśnianiem kredytu, którego nie zaciągali. Przestępstwom natury ekonomicznej towarzyszy utrzymująca się liczba 1756 prób wyłudzeń kwartalnie, na poziomie ogólnokrajowym, na łączną kwotę blisko 422 mln zł. rocznie.

Jak wynika ze statystyk policyjnych, znacznie rośnie liczba wyłudzeń, których ofiarami są osoby starsze. Na skutek tych działań seniorzy tracą oszczędności, a często zanim wyjaśnią sprawę, zostają pozbawieni środków do życia. Osoby starsze są w większym stopniu narażone na działania ze strony przestępców nie tylko dlatego, że są w podeszłym wieku, często samotne czy schorowane, ale przede wszystkim ze względu na to, że są dobrzy i chcą wspierać najbliższych. Potwierdzają to badania opinii, z których wynika, że około 40 proc. emerytów pomaga finansowo swojej rodzinie.