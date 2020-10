Ser kozi z Lidla może być niebezpieczny. Sieć ostrzega klientów

Sieć Lidl oraz firma PPH Temar poinformowały o wycofaniu produktu „Deska Serów Lidla, Ser niderlandzki kozi” z terminem przydatności do spożycia 26.10.2020.

Lidl wykrył w produkcie bakterie Listeria monocytogenes. Jak czytamy na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, spożycie sera może prowadzić do listeriozy.

To choroba zakaźna, która w najcięższych przypadkach może prowadzić do poronień, niepłodności, a nawet do śmierci.