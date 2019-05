Sezon nad Zatoką Gdańską rozpocznie się z opóźnieniem. Za to plaże będą szersze

Dobra wiadomość jest taka, że niektóre nadbałtyckie plaże będą szersze. Zła – że zanim to nastąpi, turyści i mieszkańcy muszą się liczyć z czasowym zamknięciem niektórych odcinków. Ale to konieczne, bo piasku na plażach Zatoki Gdańskiej zaczyna brakować.

Na początku czerwca rozpoczną się prace przy pogłębieniu toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku . Piach wydobyty z dna Zatoki Gdańskiej trafi na plaże Zatoki Gdańskiej, dzięki czemu poszerzą się one nawet o 40 metrów. Poszerzanie plaż określa się mianem refulacji.

• 1-12.06 Gdańsk-Jelitkowo, wejścia od 54 do 78

• 13-30.06 Jastrzębia Góra, wejścia od 23 do 28

• 4-29.07 Ostrowo, wejścia 28 do 38

• 14-19.08 Kuźnica, wejścia od 27 do 30