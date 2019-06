Sezon wyprzedażowy w pełni. Uwaga na oszustów

Początek wakacji to okres wyprzedaży. Sklepu kuszą obniżkami o 20, 50 a nawet 70 proc. To też czas łowów dla oszustów. "To jeden z najaktywniejszych momentów roku dla internetowych złodziei" - alarmują eksperci.

W czasie sezonu wyprzedażowego łatwo paść ofiarą oszustów. (iStock.com)

Celem złodziei może być wykradanie numerów kart kredytowych, danych dostępu do bankowości elektronicznej, czy sprzedaż towaru niezgodnego z opisem albo nie dostarczenie opłaconych zamówień.

Szczególną ostrożność powinny budzić sklepy internetowe, które oferują towar 90 proc. taniej.

- Nieproporcjonalnie niska cena oferowanego produktu - to pierwsze, co powinno wzbudzić naszą czujność - mówi Sebastian Kondraszuk z CERT Polska w NASK. - Czerwona lampka powinna nam zapalić się także, kiedy jedyną opcją zapłaty jest dokonanie przelewu przed dostarczeniem towaru lub kiedy jesteśmy odsyłani do systemu płatności online. Realizując zapłatę zawsze zwracajmy szczególną uwagę na detale, nie działajmy mechanicznie i w pośpiechu.

Eksperci przestrzegają, żeby podczas zakupów nie kierować się emocjami. Bo wtedy bardzo łatwo możemy wpaść w pułapkę wpisując numer karty kredytowej w podejrzane okienko.

Warto też przed zakupem zweryfikować stronę, na której kupujemy.

- Przed sfinalizowaniem zakupu, zwłaszcza w nowym dla nas miejscu, spróbujmy zajrzeć dosłownie wszędzie. Poza samą stroną sklepu poszukajmy informacji w niezależnych, niepowiązanych ze sklepem źródłach. W wyszukiwarce bardzo często podsuwane są opinie osób, które już dokonały zakupu. Oceńmy ich wiarygodność. Oceńmy też samą stronę, czy nie posiada błędów językowych lub niespójności w treści. Ustalmy, czy podmiot wskazany w regulaminie naszego sklepu figuruje w rejestrach przedsiębiorców - wylicza Sebastian Kondraszuk.

Jeśli już do kradzieży czy oszustwa doszło, sprawę należy zgłosić. W przypadku kradzieży pieniędzy z konta należy skontaktować się z bankiem. Jeśli oszustwo wykryto odpowiednio wcześnie, jest szansa na odzyskanie pieniędzy.

Jeśli po opłaceniu zamówienia sprzedawca zniknął i przestał odpowiadać na wiadomości, należy powiadomić policję.

W przypadku korzystania z kart kredytowych w internecie warto często sprawdzać zestawienie płatności. Jeżeli pojawią się tam podejrzane transakcje, których nie wykonywaliśmy, trzeba jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zablokować kartę.