Letnie wyprzedaże. Sprzedawczynie radzą: warto poczekać

Wystartowały letnie wyprzedaże, odzieżowe sieciówki kuszą przecenami. Jednak, jak mówią nam sprzedawczynie, nie warto rzucać się od razu. Cierpliwość może się opłacić, bo prawdziwe okazje dopiero przed nami.

"Teraz dopiero ruszają wyprzedaże? Ja już 1000 zł wydałam. Przecież od pół miesiąca już wszystkie witryny są obwieszone, że wyprzedaż. No i jakieś rzeczy już były jednak na promocjach. To kiedy tak naprawdę ruszają te przeceny?" – pyta przez platformę dziejesie.wp.pl pani Agata z Warszawy. Poszukaliśmy odpowiedzi u osób najlepiej zorientowanych, czyli sprzedawców.

O to samo zagadujemy sprzedawczynię z Bershki. – Teraz nie warto. Ja zawsze czekam do lipca, dojeżdżają wtedy nowe towary i jest większy wybór. Często też na przecenę trafia to, co obecnie jest sprzedawane w regularnych cenach. Na pewno wybór jest fajniejszy w lipcu – mówi. I również podkreśla, że czekając na wymarzoną rzecz można się naciąć jedynie na brak rozmiarów.