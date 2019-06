Wyprzedaże 2019 czas zacząć. 5 wskazówek, jak kupować taniej

Wyprzedaże czas start. Zaczyna się moment, w którym okazja goni okazję. Dla większości z nas to najlepsza chwila na zrobienie większych zakupów bez wyrzutów sumienia. Ale jak upolować największe rabaty i zaopatrzyć się w najbardziej atrakcyjne produkty? Oto 5 wskazówek, dzięki którym staniesz się królem przecen.

Wyprzedaże to czas, w którym ceny produktów obniżane są nawet o 70%, ale jeśli odpowiednio się przygotujemy, za wybrane rzeczy możemy zapłacić jeszcze mniej. Jak? Korzystając z kodów rabatowych, które często łączą się z wyprzedażami. Dodatkowe zniżki na ubrania i dodatki wielu marek znajdziesz chociażby w Domodi . Informacje o nich pojawiają się też w newsletterach lub na stronach głównych marek. Wystarczy skopiować lub zapamiętać kod rabatowy, a następnie wpisać go w podsumowaniu zamówienia i cieszyć się zakupami za niewielki ułamek podstawowej ceny.

Najbardziej pożądane rzeczy z wyprzedaży błyskawicznie się sprzedają, dlatego dobrze jest wcześniej zaplanować co chcemy kupić, a nawet zapisać zakładki z wybranymi produktami lub wrzucić je do koszyka. Dzięki temu, gdy tylko zacznie się wyprzedaż, zostanie nam już tylko złożyć zamówienie i dokonać płatności.

Nie masz wybranych produktów konkretnych marek, a jedynie pomysł na to, co powinno trafić do Twojej szafy? Robiąc zakupy na wyprzedażach online, możesz dowolnie filtrować wyniki wyszukiwania, by szybciej znaleźć interesujące Cię rzeczy z przeceny. Zaznaczaj kategorie, kolory, kroje, a nawet przedział cenowy, a oszczędzisz nie tylko pieniądze, ale też czas.