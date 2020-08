Sieci afiliacyjne – czym są i jak mogą pomóc ci w biznesie?

Czym są sieci afiliacyjne? Gdzie można je spotkać?

Sieci afiliacyjne a reklamy, czyli co możesz zyskać

Sieci afiliacyjne zazwyczaj pozwalają uzyskać wyższy zwrot z inwestycji w porównaniu do pozostałych form reklamy. Staje się to możliwe dzięki temu, że każdy wydawca jest starannie weryfikowany. Zwykle są to użytkownicy prowadzący stronę internetową powiązaną tematycznie z promowanym produktem, np. właściciel bloga o tematyce finansowej reklamuje kredyty, leasing czy rachunki bankowe. Reklama trafia więc do ściśle określonej grupy docelowej.