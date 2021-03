Sieci dosypały do pensji. Biedronka i Lidl szukają ludzi

W Lidlu od marca płaci się od 3550 do 4350 zł od początku zatrudnienia. Po roku stażu Lidl gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3650 zł brutto do 4550 zł brutto, a po dwóch latach – od 3900 do 4800 zł brutto. Wynagrodzenie jest zależne od lokalizacji i związanych z tym kosztów życia.