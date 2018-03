Skandal w popularnym dyskoncie. Ochroniarze zakpili z niepełnosprawnego klienta

Mężczyźni kazali biegać Piotrowi od kasy do kasy, "sprawdzając" w ten sposób, czy nadaje się do pracy. Na koniec wręczyli mu podrobioną legitymację pracowniczą, na której po raz kolejny w żenujący sposób zadrwili z chorego człowieka. Wszyscy dyscyplinarnie pożegnali się już z pracą.

Bulwersującą sprawę, która miała miejsce w słupskim sklepie popularnej sieci, opisuje portal gp.24.pl . Nagłośniły ją pracownice innego punktu handlowego. Znały mężczyznę, z którego bezdusznie zadrwili sobie ochroniarze firmy Konsalnet. - To niepełnosprawny, około 50-letni człowiek o intelekcie 10 latka, do tego epileptyk - mówią w rozmowie z portalem.

To właśnie do nich Piotr zwrócił się z radosną, jak mu się wydawało nowiną. Ochroniarze obiecali mu, że dostanie pracę. Miał być już także sprawdzony, poprzez bieganie od kasy do kasy na czas. Miarka się przebrała, gdy przyszedł do znajomych kobiet z "legitymacją pracowniczą". Na plakietce przypominającą te, które otrzymują pracownicy ochrony, było wypisane m.in.: „Legitymacja kwalifikowanego czubka ochrony fizycznej”.