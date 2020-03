Skarbówka ujawniła PESEL posłanki. Jest reakcja UODO

Joanna Augustynowska zamieściła na Twitterze przesyłkę z urzędu skarbowego, na której widoczny był jej numer PESEL. - Należy uznać, że doszło do naruszenia poufności Pani danych osobowych - zareagował Urząd Ochrony Danych Osobowych.

"Otrzymałam dzisiaj list z Urzędu Skarbowego, a tam niespodzianka: w okienku mój PESEL dostępny dla wszystkich" - napisała. Zapytała również UODO "co to za standardy?". "Teraz nawet listonosz wie ile mam lat" - zażartowała, opatrując wpis hasztagiem #PaństwoZdykty.

"Szanowna Pani, należy uznać, że doszło do naruszenia poufności Pani danych osobowych. Nie wiemy jednak, czy administrator danych lub IOD (inspektor ochrony danych - red.) w US (urzędzie skarbowym - red.) wie, że taka sytuacja miała miejsce. Rekomendujemy zatem w pierwszej kolejności zgłoszenie tego incydentu do US" - napisał Urząd.