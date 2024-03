Cały sektor tonie w długach. Kwoty porażają

Większa część zadłużenia branży handlowej, co 1,29 mld zł, należy do jednoosobowych działalności gospodarczych. Ma je 41 tys. mikrofirm handlowych. Na jednego mikroprzedsiębiorcę przypada do spłaty ponad 35 tys. zł. Reszta, czyli 1,055 mld zł, należy do 20,6 tys. spółek prawa handlowego. Średnie zadłużenie w tej grupie wynosi ponad 51 tys. zł.