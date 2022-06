Skok na niemiecki urząd celny. Szef gangu zatrzymany w Polsce

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Wrocławia zatrzymali szefa gangu, który w spektakularny sposób ukrał z niemieckiego urzędu celnego 6,4 mln euro. To Rafał C., pseudonim Cadra, który był mózgiem całej operacji. Zebrał włamywaczy i kierował ich działaniami. Jego zatrzymanie zamyka śledztwo w sprawie głośnej kradzieży, do której doszło pod koniec 2020 r.