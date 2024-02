Skrytykowano ochronę Puszczy Białowieskiej. Brakuje ważnego dokumentu

Paweł Tołwiński, pełniący obowiązki wicedyrektora delegatury NIK w Białymstoku, poinformował, że kontrola wykazała zaniedbania ze strony ministerstwa w kwestii opracowania zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską. Zobowiązania do stworzenia takiego dokumentu zostały podjęte już w 2014 roku, jednak do tej pory nie został on przyjęty.