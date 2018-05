Ślub piękny, ale teraz Meghan Merkle będzie musiała zmierzyć się z amerykańską skarbówką

Ciężkie jest życie Amerykanów ekspatów. Nawet bowiem, kiedy są w innym kraju, to i tak amerykańskie służby podatkowe nie tracą ich z oczu. Podobny los czeka Meghan Markle.



To samo z pałacem Kensington, w którym zamieszka książęca para - czytamy w dzienniku "The Wall Street Journal". To także trzeba będzie zgłosić IRS jako korzyść majątkową. Jeśli nowa angielska księżna tego nie zrobi, to wtedy skarbówka będzie mogła ją ukarać zajęciem połowy jej aktywów.