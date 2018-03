Śmierdząca sprawa. W Rosji brakuje gnoju

Rosyjskim rolnikom brakuje nawozu. Ministerstwo Rolnictwa ze wstydem przyznaje, że trzeba go importować z Polski.

- Jest mi, szczerze mówiąc, wstyd, że musimy kompost, w zasadzie gnój, który możemy wyprodukować sobie w Rosji (importować zza granicy - przyp. red.). Jest to oczywiście wysoce nieprawidłowe – stwierdziłł Piotr Czekmariew, dyrektor Departamentu Upraw Ministerstwa Rolnictwa. Polska firma pomaga rozwijać rolnictwo w Afryce Zobacz wideo

Zapotrzebowanie na nawód zgłaszaja przede wszystkim rosyjskie fermy grzybów. To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi rosyjskiego rolnictwa. Jeszcze w 2016 r. Rosja produkowała 9,6 tys. ton grzybów. Rok później było to już 16,1 tys. W 2018 r. produkcja dobije do niemal 40 tys. ton.