Smog. Nowe poziomy alertów. Częściej usłyszymy ostrzeżenia

W przypadku pyłów PM10 nowe normy nakażą ogłoszenie alarmów już przy poziomie 150 mikrogramów na metr sześcienny. Obecnie dzieje się tak dopiero przy 300 mikrogramach.

Prace nad tymi zmianami trwają już w Ministerstwie Środowiska - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Choć jest to dobra informacja dla wszystkich walczących o zmiany w tym obszarze, to jednak Polski Alarm Smogowy chciałby, by szły one jeszcze dalej.