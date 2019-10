Smog. Te miasta w Polsce mają najbardziej zanieczyszczone powietrze

Nadchodzi zima, a wraz z nią mgła z domieszkami dymu i spalin, czyli smog. Polski Alarm Smogowy postanowił sprawdzić, w których miastach tejże domieszki jest najwięcej. Pierwszy wniosek jaki nasuwa się z badania: w Polsce najbardziej są zanieczyszczone miasta małe i średniej wielkości.

Polski Alarm Smogowy przeanalizował wyniki pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyszło im, że 2018 roku najgorszą sytuację z powietrzem mieli mieszkańcy Pszczyny. To w tym mieście wystąpiła największa liczba dni z pyłami P10 przekraczającym dopuszczalne normy. Mieszkańcy tego miasta oddychali powietrzem ze smogiem przez niemal jedną trzecią roku – podaje PAP.

P10 to niejedyne zagrożenie, jakie niesie ze sobą zimowe powietrze w Polsce. Nasz kraj ma najwyższe stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Pod tym względem pałeczkę lidera dzierży Nowy Targ – rakotwórcza substancja przekracza w jego powietrzu dopuszczalne normy o 1800 proc.

Powody do zmartwienia mają również mieszkańcy małopolskiej Suchej Beskidzkiej oraz śląskiego Rybnika – w ich miastach normy są przekroczone 13-krotnie.

Polski Alarm Smogowy przeliczył stężenie wdychanego benzo(a)pirenu na ekwiwalent palonych papierosów. Mieszkańcy Nowego Targu dziennie przyjmują do swoich płuc 22 papierosy – tylko przez to, że oddychają powietrzem w swoim mieście. Dla porównania: mieszkańcy i turyści w Zakopanem "wypalają" 10 papierosów w ciągu doby.

Skąd pyły P10 i benzo(a)piren w powietrzu? Autorzy raportu wskazują jasną przyczynę – pojawiają się one na skutek spalania węgla i drewna w "kopciuchach", które wciąż posiada ok. 4 miliony domów w Polsce. Piece takie generują ok. połowę pyłów P10 oraz nawet 84 proc. rakotwórczej substancji.