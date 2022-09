Smród i robaki. Uciążliwe lokatorki muszą sprzedać mieszkanie. Przełomowy wyrok

Uciążliwe lokatorki muszą przymusowo sprzedać mieszkanie - zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uwzględnił pozew spółdzielni mieszkaniowej, do której od lat lokatorzy bloku składali skargi na warunki higieniczne i sanitarne. Jedna z lokatorek znosiła do mieszkania różne rzeczy, również ze śmietników. Mieszkańcy skarżyli się na odór i wszechobecne insekty.