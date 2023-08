Sodexo Benefits & Rewards Services Polska: ponad 2 tys. zł oszczędności dla pracodawcy i pracownika. Korzystne zmiany w przepisach

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Eksperci Sodexo szacują, że pracownik zaoszczędzi na składkach ZUS 1070 zł w skali roku, a pracodawca - 1106 zł rocznie na jednego pracownika, co oznacza, że w firmie liczącej np. 1 tys. zatrudnionych oszczędności wyniosą ponad 1 mln zł. Nowe regulacje prawne to odpowiedź na wzrost kosztów życia i dynamiczną sytuację ekonomiczną. Dopłata do posiłków, którą pokryje pracodawca, pozwoli zapewnić pracownikom realne wsparcie w codziennych wydatkach - teraz dzienna kwota przeznaczona na dofinansowanie posiłków wyniesie ok. 22 zł. Oprócz ewidentnych korzyści dla pracownika związanych z dbaniem o zdrowie i regularne odżywianie, świadczenie to gwarantuje korzyści fiskalne.