Spłać wcześniej kredyt, a bank odda ci nawet prowizję - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

Zgodnie z prawem w każdej chwili możesz spłacić kredyt. Zapłacisz dzięki temu mniej odsetek, bo bank nalicza je od zmniejszającego się kapitału. A co z prowizją, ubezpieczeniem czy opłatą przygotowawczą? Do tej pory banki nie zwracały tych kosztów, a teraz muszą. Tak wynika z ostatniego wyroku TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości UE.

Musisz wiedzieć, że decyzja TSUE obejmuje tylko kredyty konsumenckie w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Jest to kredyt udzielony przez bank konsumentowi, czyli osobie, która wzięła go na cel, który nie jest związany z prowadzeniem firmy. Zgodnie z Ustawą kwota tego kredytu nie może przekroczyć 255 550 zł.

Możesz więc odwołać się do wyroku TSUE i złożyć reklamację w banku, jeżeli wziąłeś kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny w kwocie maks. 255 550 zł po 17 grudnia 2011 r., czyli dniem wejścia w życie Ustawy. Twój kredyt spełnia te warunki i spłaciłeś albo masz zamiar spłacić go przed terminem? W takim razie możesz starać się o zwrot kosztów.

Skoro pojawiła się taka możliwość, to czy warto spłacić wcześniej kredyt? Opłaca się to, ponieważ nie płacisz odsetek za niewykorzystany czas kredytowania, a po ostatnim orzeczeniu TSUE oszczędzisz również na kosztach pozaodsetkowych (prowizji, ubezpieczeniu, opłacie przygotowawczej, opłacie za rozpatrzenie wniosku).

Kredyt gotówkowy możesz spłacić w dowolnym momencie, niezależnie od kwoty, którą masz. Zerknij poniżej na przykład, który pokazuje, ile możesz zaoszczędzić, jeśli masz kredyt na 50 tys. zł na 10 lat i spłacisz go w połowie okresu kredytowania. Twoje oszczędności mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Są to pieniądze, które ci się należą, więc warto o nie zawalczyć.

Jeśli aktualnie nie masz pieniędzy na zwrot kredytu, możesz posiłkować się środkami z innego banku. Żeby ci się to opłaciło, to pamiętaj, żeby porównać różne oferty i wybrać tańszy od tego, który spłacasz aktualnie. Jak to zrobić? Pomocna będzie ci w tym porównywarka kredytów gotówkowych oraz porównywarka kredytów hipotecznych . W zależności od tego, jaki kredyt masz, na Totalmoney.pl możesz sprawdzić, który kredyt będzie tańszy niż twój aktualny.

Na zgłoszenie reklamacji do banku masz 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Wynika to z zapisów Kodeksu cywilnego. Postaraj się jednak zrobić jak najszybciej, aby równie szybko otrzymać swoje pieniądze z powrotem.

Jeśli coś ci się należy, to dlaczego z tego nie korzystać? Właśnie dlatego powinieneś powalczyć o swoje pieniądze. Orzeczenie TSUE otwiera ci drogę do odzyskania poniesionych kosztów za to, że spłaciłeś wcześniej kredyt. A jeśli nie masz aktualnie na to gotówki, to zawsze możesz wesprzeć się tańszym kredytem.