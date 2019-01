Spółdzielnia nieuczciwie naliczała opłaty za ogrzewanie. Lokatorzy zawalczyli i wygrali

Do końca sezonu grzewczego zostało kilkanaście tygodni. Na myśl o rozliczeniu za ciepło niektórym już teraz robi się gorąco. Przede wszystkim tym, którzy mają na kaloryferach podzielniki kosztów ogrzewania. Spółdzielcy z Hajnówki we wszystkich instancjach, łącznie z Sądem Najwyższym, walczyli z nieuczciwym regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania. I wygrali.

Podzielniki to niewielkie urządzenia, które umieszcza się na grzejniku. Służą do podziału kosztów ciepła pomiędzy wszystkich lokatorów budynku. Sama zasada jest więc jak najbardziej słuszna – ile ciepła wykorzystałeś, za tyle płacisz. Niestety, rzeczywistość weryfikuje te założenia na niekorzyść części mieszkańców, którzy pomimo tego, że wcale nie nagrzewają swoich mieszkań do jakichś pustynnych temperatur, to i tak płacą nieadekwatnie wysokie rachunki.