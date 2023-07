Spór o maszt 5G. Górale nie dają za wygraną. Tworzą barykady

Protestujący wierzą, że muszą wytrzymać jedynie do soboty. Wówczas będzie już 1 lipca i przestanie obowiązywać tzw. specustawa covidowa związana z obowiązującym do 30 czerwca 2023 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego. Jak przekonują górale, jeśli budowa masztu rozpoczęłaby się przed końcem obowiązywania specustawy, to nawet nielegalnie wybudowany maszt można byłoby zalegalizować.