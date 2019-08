Sposób na kłopotliwych alkoholików. Eksmisja z miasta

Jeśli zawiodą wszystkie środki i formy terapii uciążliwych alkoholików pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie gotowi są przenosić z miejskich lokali na wieś.

Jak wyjaśnia, tam pracownicy ośrodka będą już tylko walczyć z ich alkoholizmem. - Nie będą mieli współuzależnionych kolegów, z którym spotykają się w mieście. Mam nadzieję, że to przyniesie zamierzony efekt – dodała.

Jak wynika z danych WHO Polska ma problem z alkoholem. Wzrasta spożycie i przybywa uzależnionych. Przed niemal dwiema dekadami wypijaliśmy 8 litrów czystego alkoholu na głowę. Dziś jest to 11 litrów. Niebawem osiągniemy poziom 12 litrów. WHO wskazuje, że powyżej tego rozpoczyna się proces degradacji społecznej.