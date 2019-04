Spowolnienie w gospodarce? Zabezpiecz płynność finansową faktoringiem!

Od kilku miesięcy mówi się o spowolnieniu gospodarczym, które powoli dotyka Polskę. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów najbliższe 3 miesiące będą okresem, w którym gospodarka stopniowo zacznie zwalniać. Chcesz się przed tym uchronić? Sprawdź, jak zabezpieczyć swoją płynność finansową.

Jak pokazują statystyki, polska gospodarka nieco zwolniła w czwartym kwartale 2018 roku. Wzrost PKB wyniósł 4,9%, podczas gdy w trzecim kwartale 2018 roku oscylował na poziomie 5,1%. Szacuje się, że wzrost gospodarczy w kolejnych miesiącach 2019 roku będzie zdecydowanie niższy. Jednak wcale nie musisz się martwić, że spadek tempa negatywnie odbije się na płynności finansowej twojego przedsiębiorstwa. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Z pomocą przychodzi faktoring.

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie świadczy o dobrym zarządzaniu firmą. Pozwala to m.in. uniknąć zatorów płatniczych oraz rozwijać biznes – często bez zaciągania kredytów.