Spożywczy gigant zatrudnia w Polsce. 400 nowych miejsc pracy

Krakowskie centrum usług biznesowych należące do koncernu Heineken ma w planach zwiększenie swojej załogi o około 400 nowych pracowników do końca bieżącego roku — taką informację przekazała firma w komunikacie wydanym w poniedziałek. Wśród poszukiwanych kandydatów znajdują się specjaliści z zakresu rachunkowości finansowej, kontrolerzy finansowi oraz osoby do zarządzania.