Sprawdź punkty karne przez internet. Ministerstwo chwali się usługą i podlicza: skorzystało już 362 tys. kierowców

Dostałeś mandat podczas ferii zimowych? To dobry moment, żeby sprawdzić, ile masz punktów karnych - zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. I przypomina, że można to zrobić bez wychodzenia z domu.

To możliwe dzięki systemowi CEPiK2.0, który daje dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W zeszłym roku skorzystało z tej możliwości 362 tys. kierowców.

- To w pełni bezpieczna e-usługa. Dzięki zalogowaniu się przez Profil Zaufany mamy pewność, że liczby punktów za nasze drogowe przewinienia nie zobaczy sąsiad, kolega z pracy, czy inna niepowołana do tego osoba - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Profil Zaufany to gwarancja, że nikt się pod nas nie podszyje. Jest bezpłatny i łatwo go założyć - zapewnia.