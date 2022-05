Sprzedaż węgla przez internet. PGG: olbrzymi popyt, podwoiliśmy ilość

Zachętą do zakupu węgla bezpośrednio u producenta jest cena - nawet trzykrotnie niższa w porównaniu do prywatnych składów opałowych. Tona węgla opałowego w PGG kosztuje ok. tysiąc zł. U pośredników jest to często 2,5-3 razy więcej, ponieważ cena w składach opałowych zawiera także m.in. koszty transportu (kupując węgiel bezpośrednio w PGG, koszty transportu ponosi nabywca) i marżę.