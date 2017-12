Sprzedażowy hit przed sylwestrem. Sprawdziliśmy, czy faktycznie pomaga psom przetrwać wystrzały

Za ok. 200 zł można w sieci kupić kamizelkę, która ma sprawić, że pies lepiej zniesie sylwestrowe hałasy. Cudowne ubranko faktycznie działa? Zapytaliśmy ekspertów.

Od 150 zł do ponad 200 zł trzeba zapłacić w sieci za antystresową kamizelkę dla psa. W teorii, dzięki uciskowi, zwierzę ma się czuć pewniej i dzięki temu przetrwać sylwestra. Eksperci, których zapytaliśmy o gadżet, są jednak sceptyczni. Twierdzą, że nawet jeśli pies będzie się w niej dobrze czuł, nie przestanie nagle bać się wystrzałów.

Jeszcze bardziej obrazowo tłumaczy to Aneta Awtoniuk, behawiorysta ze szkoły Azorres. - Kamizelka działa jak masaż na anginę. Może być przyjemnie, ale nie ma to wpływu na przebieg choroby. Magicznego środka na fobię, jaką jest strach przed hałasem, nie ma. Procesy lękowe mają swoje źródło w mózgu i żadna kamizelka nie pozwoli się ich pozbyć - mówi ekspertka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Osoby pracujące na co dzień z psami przestrzegają, że kamizelka może wręcz powodować dodatkowy stres. - Trzeba pamiętać, że pies to nie człowiek i inaczej reaguje na różne bodźce. Jeśli nie jest przyzwyczajony do noszenia na sobie czegokolwiek, ucisk na pewno nie będzie przysparzał mu komfortu. Często pies, któremu założy się ubranie, po prostu przestaje się ruszać. Kamizelka nie pomoże mu wówczas w żadnym stopniu poradzić sobie z hukiem petard - tłumaczy Katarzyna Sapierzyńska, zoopsycholog.