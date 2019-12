13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Dziś obchodzimy 38 rocznicę tego wydarzenia.

Stan wojenny. Kartka z kalendarza - co wydarzyło się 13 grudnia 81 roku?

Już 12 grudnia przed północą zaczęły się pierwsze zatrzymania działaczy opozycyjnych i związkowców z Solidarności. Jednak same przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok. Z okazji 38 rocznicy wydarzenia Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe.

Stan wojenny. Powody decyzji Jaruzelskiego i wpływ na gospodarkę

Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, również dotkliwy brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności) i reglamentacja (od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.) oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy.

W tym okresie znacząco załamał się skup produktów rolnych. W tej sytuacji rząd zmuszony był do wprowadzenia tzw. sprzedaży wiązanej (za maszyny trzeba było płacić zbożem) co było cofnięciem się do formy gospodarki wymiennej.