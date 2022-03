Strach przez kryzysem żywnościowym. Kowalczyk: Polska ma nadwyżki

Zdaniem Kowalczyka wojna może mieć wpływ na dalszy wzrost ceny gazu. Już obecnie gaz jest dwa i pół razy droższy niż to było rok temu, więc konsekwencją jest 2,5 krotny wzrost cen nawozów i jest to kolejny element zagrożenia m.in. dla rolnictwa. Do tego dochodzi wstrzymanie eksportu nawozów przez Rosję i Ukrainę. Polska co prawda ma wystarczającą ilość swoich nawozów, ale braki na rynku europejskim mogą przekładać się na ceny, tym bardziej, że na jesienią cześć fabryk w UE zamknęła produkcję ze względu na wysokie ceny gazu - tłumaczył wicepremier.