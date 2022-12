Stracił 160 tys. zł na rzekomej inwestycji. 57-latek kolejną ofiarą przekrętu

Przypadki oszustw na fikcyjnych inwestycjach w kryptowaluty regularnie się jednak powtarzają. Przed miesiącem 86 tys. zł stracił na rzekomym handlu kryptowalutami 30-letni mieszkaniec okolic Wysokiego Mazowieckiego. Wykonując polecenia oszusta, zainstalował on oprogramowanie do zdalnej obsługi urządzenia, z którego obsługuje się konto internetowe. W ten sposób - logując się do swego banku - dał przestępcom dostęp do oszczędności. O tym, że padł ofiarą oszustwa, przekonał się przy ponownym logowaniu na konto; zniknęło z niego 86 tys. zł.