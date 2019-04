Strajk nauczycieli. Podstawówka minister Zalewskiej strajkuje

W liceum, w którym zatrudniona jest minister edukacji Anna Zalewska, nikt z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. Co innego w podstawówce, w której się uczyła. Zobacz relację naszego dziennikarza.

Świebodzice to dziś szczególnie ciekawe miejsce na strajkowej mapie Polski. To właśnie stamtąd pochodzi minister edukacji Anna Zalewska. O poranku nasz reporter Krzysztof Janoś odwiedził liceum, w którym szefowa resortu jest zatrudniona (obecnie przebywa na urlopie). W szkole trwa strajk, ale nikt chętny do komentarzy nie był.