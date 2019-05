Surowe kary za cofanie licznika. Zapis nagle zniknął z ustawy

Świeżo uchwalony przez Sejm przepis dotyczący licznikowe oszustwa nagle zniknął z Kodeksu karnego. Wszystko wskazuje na to, że ustawodawca zlikwidował go… niechcący.

Nowy przepis o karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat za cofanie licznika samochodowego znalazł się w art. 306a. W ubiegłym tygodniu jednak z tym oznaczeniem wpisano do kodeksu zupełnie inną normę, wyrzucając zapis dotyczący oszustwa licznikowego – czytamy w „PB”.

Zmniejszanie przebiegu samochodu to łatwy sposób na duży zarobek. Tym bardziej, że jest banalny technicznie. Większość państw UE stworzyła już systemy walki z tym procederem. Działają one jednak przy założeniu, że samochód znajduje się w państwie pierwszej rejestracji. Standardowa praktyka to sprzedaż za granicę – właśnie wtedy dochodzi do manipulacji – czytamy w „Pulsie Biznesu”.