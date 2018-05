Świadczenia 300+ i 500+. Urzędnicy zostaną zasypani wnioskami

Pracownicy pomocy społecznej będą musieli rozpatrzyć tysiące wniosków o 500+ i 300+ w jednym momencie. Już pracują po godzinach i w weekendy, ale boją się, że w lipcu po prostu przestaną się wyrabiać. Terminowe wypłaty świadczeń są więc mocno zagrożone.

- Rodzice muszą się uzbroić w cierpliwość. Bo choć pracownicy ośrodków mówią, że zrobią wszystko, by opóźnien jednak nie było, to obciążenie kilkoma milionami wniosków może oznaczać problemy z terminowością - donosi "DGP".

- Chodzi przykładowo o to, żeby po zgłoszeniu przez internet do urzędu narodzin dziecka nie trzeba było równocześnie składać wniosku o 500 plus. Będzie wysyłany automatycznie - powiedział dziennikowi.

Nie wyklucza, że automatyczne składanie wniosku o 500+ jest realne jeszcze w tym roku. - Na razie nie chcę podawać jednak terminu, kiedy to się stanie, ale do tego dążymy - dodał.

Rząd PiS podczas konwentu partii obiecał, że wszystkie dzieci idące do szkoły we wrześniu dostaną po 300 zł na wyprawkę szkolną. Pieniądze mają trafić do rodzin już w sierpniu. Wypłatą mają zająć się ośrodki pomocy społecznej, ale w oparciu o złożony wcześniej wniosek. Rodzice nie będą musieli w żaden sposób rozliczać się z tego, na co rzeczywiście wydali pieniądze.