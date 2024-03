Świadczenie przedemerytalne w górę. Sprawdź, ile dostaniesz na rękę

1 marca zmieniła się wysokość wielu świadczeń. Zmiany te odzwierciedlają adaptację systemu do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Podwyżka świadczenia przedemerytalnego z 1600,70 zł do 1794,70 zł brutto miesięcznie odzwierciedla również starania o zwiększenie wsparcia dla tej grupy społecznej. Kwota świadczenia przedemerytalnego netto po tegorocznej waloryzacji to 1417,90 zł - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".