Świńskie łby na ulicy. Protest rolników w Warszawie

Rolnicy z AGROunii zablokowali plac Zawiszy w Warszawie. Na jezdni położyli świńskie łby, rozsypali jabłka i podpalili opony.

„Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach” – mówi Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROuni.