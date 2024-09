"Szambo się wylało". Fatalne nastroje wśród studentów Collegium Humanum

Niedługo później okazało się, że w aferę zamieszania jest także żona byłego europosła Ryszarda Czarneckiego., Emilia H. Według "Newsweeka" kobieta zrobiła na CH podyplomówkę Executive Master of Business Administration (eMBA), a także Executive Master of Business Administration (MBA), rozpoczęła również studia podyplomowe Master of Laws.