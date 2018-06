Szczecińskie przedszkole zamknięte. Interweniowały kuratorium i policja

Szczecińskie kuratorium oświaty wszczęło kontrolę w niepublicznym "Domowym Przedszkolu". Rodzice skarżyli się na brak ciepłej wody, nagłe zmiany kadrowe, brak opieki wychowawców i nieodpowiednie żywienie dzieci. Interweniowała też policja. Placówka została zamknięta, niewykluczone, że ponownie otwarta już nie zostanie.

Dla kuratorium powodem wszęcia kontroli były sygnały od rodziców, natomiast policja zainterweniowała po - jak to określa - "dziwnym zachowaniu jednego z pracowników przedszkola". Biuro prasowe szczecińskiej policji jednak nie chce powiedzieć, co to "dziwne zachowanie" oznacza.