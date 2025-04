Rozbił kumulację w Lotto. Może rzucać pracę

Szczęśliwy gracz trafił "szóstkę", zdobywając aż 11 mln 687 tys. 94 zł . To pierwsza tak duża wygrana od dłuższego czasu. Losowania Lotto odbywają się regularnie we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22.

W ostatnim losowaniu Lotto padły liczby: 1, 19, 28, 31, 33, 38. Dodatkowo, w Lotto Plus wylosowano: 7, 8, 12, 15, 21, 48, jednak tam nie padła wygrana I stopnia. W Lotto zanotowano także 44 wygrane II stopnia, każda po 6 tys. 546 zł. Kolejna szansa na wygraną pojawi się już 24 kwietnia, kiedy to do zdobycia będą 2 mln zł.